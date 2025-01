Montalto avrà il suo porto turistico Fedele | Un lavoro epocale Entro l’estate la gara

Leggi su Ilfaroonline.it

di Castro, 1 gennaio 2025 – Il comune didi Castro è stato inserito dalla Regione Lazio all’interno del Piano dei porti come sito idoneo in cui costruire nuove strutture portuali destinate alla nautica da di. A comunicarlo è Marco, assessore all’Urbanistica e Demanio della giunta Socciarelli.“Nello specifico – spiega– ildi, come previsto dal Piano dei Porti regionale, verrà localizzato in mare, subito a nord della foce del fiume Fiora. Sarà destinato alla nautica da di, e potrà ospitare tra i 300 e i 500 posti barca. Abbiamo avviato l’iter per la sua realizzazione, attraverso l’affidamento di un incarico tecnico ad un esperto del settore, con notevoli esperienze nelle opere pubbliche idraulico marittime, in particolare riguardo alla progettazione e manutenzione di porti turistici”.