Davidemaggio.it - Chi vincerà Ne Vedremo delle Belle?

Con una settimana d’anticipo rispetto al previsto, a causa dei bassi ascolti riscontrati nei primi tre appuntamenti, è già da tempo di finale per Ne, il poco fortunato show-talent condotto da Carlo Conti. Sabato 12 aprile 2025 verrà infatti eletta la vincitrice assoluta tra le dieci showgirl che hanno deciso di mettersi in gioco su Rai1. Un ultimo appuntamento nel quale, oltre all’ospite musicale Francesco Gabbani, non mancheranno alcune novità nel meccanismo di gioco.Il meccanismo della finalissima di NeCome accaduto nelle precedenti serate, le showgirl si cimenteranno innanzitutto nelle consuete cinque prove: canto, ballo, musical, intervista e una “sfida a sorpresa”. Tuttavia, le concorrenti avranno anche modo di dimostrare che cosa realmente sanno fare: ognuna di loro si cimenterà infatti in un assolo per tentare di ottenere 5 punti extra dai giurati Cristian De Sica, Frank Matano e Mara Venier.