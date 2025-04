Lei qui con noi la migliore del GF The Couple la bomba di Jasmine fa impazzire il pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

A distanza di una settimana dalla conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello, le luci della Casa più spiata d’Italia, spente da Jessica Morlacchi e Helena Prestes, sono tornate a riaccendersi per accogliere le otto coppie di The, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che ha debuttato lunedì sera su Canale 5.La “location” – così definita dalla conduttrice – è stata chiaramente modificata: nuova carta da parati, piante, moquette, lampade e sedie. Ma non solo. I più attenti, infatti, hanno notato la presenza dei microfoni posizionati sopra i letti. Una scelta condivisa da tutti i telespettatori, visto che durante le ultime edizioni del Grande Fratello i concorrenti si rintanavano sotto le coperte senza indossare il microfono per non farsi ascoltare.Leggi anche: The, colpo di scena per Manila Nazzaro e Stefano Oradei: “Questo è per voi”The, concorrenti vogliono Helena nella casaAnche se il Grande Fratello ha lasciato spazio a The, sembra proprio che alcune presenze continuino a farsi sentire tra le mura della Casa.