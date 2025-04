Calciomercato Milan colpi Chiesa e Comuzzo? Si muove Moncada | le ultime

Calciomercato Milan, Comuzzo e Chiesa nel mirino? La figura di Moncada potrebbe essere decisiva per le possibili mosse future dei rossoneri Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, colpi Chiesa e Comuzzo? Si muove Moncada: le ultime Leggi su Pianetamilan.it nel mirino? La figura dipotrebbe essere decisiva per le possibili mosse future dei rossoneri

Calciomercato Milan, colpi Chiesa e Comuzzo? Si muove Moncada: le ultime. Calciomercato 2025: da Chiesa a Raspadori, 10 giocatori che possono cambiare squadra. Chiesa, contatto con il Milan! L'ostacolo è l'ingaggio, tutti i dettagli. Leao preferito a Chiesa: 90 milioni all’anno per il super colpo. Calciomercato Milan: Origi dice addio. In entrata si lavora a due colpi. Diretta live calciomercato martedì 7 gennaio 2025: Hasa primo colpo Napoli, Araujo verso la Juve, due difensori per l'Inter. Ne parlano su altre fonti

Milan, Moncada vota gli italiani: contatto per Comuzzo, idea Chiesa - In attesa di definire la scelta su chi assumerà la carica di nuovo direttore sportivo, il Milan sta già preparando una lista di potenziali obiettivi da valutare. (calciomercato.com)

Calciomercato Juventus: il Milan sogna il colpaccio per l’estate! Vuole l’ex giocatore bianconero, cosa potrebbe accadere - Calciomercato Juventus: il Milan sogna il super colpo per l’estate! Vuole riportare l’ex giocatore bianconero in Italia, cosa succede Come appreso dal Quotidiano Sportivo, il Milan sogna il colpo Fede ... (juventusnews24.com)

Mercato Milan, super colpo per l’estate: arriva in prestito - Il Milan pensa al calciomercato estivo, uno dei sogni del club in Via Aldo Rossi potrebbe arrivare con la formula del prestito. (spaziomilan.it)