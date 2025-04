Anteprima24.it - VIDEO – Salvatore Esposito sostiene il Rifugio A.R.P.A.D.

Tempo di lettura: < 1 minutoSabato scorso, l’attore napoletanoè stato ospite delA.R.P.A.D. di Pozzuoli. Clicca qui per il.Dopo aver ricevuto un messaggio dall’associazione che gestisce il, ha deciso di dare sostegno a questa bellissima realtà, con l’aiuto degli sponsor che hanno partecipato all’iniziativa.Un impegno sociale e amor per gli animali, famoso per il suo impegno sociale e il suo amore per gli animali, ha voluto sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’adozione di cani abbandonati.IlA.R.P.A.D.IlA.R.P.A.D. è una delle realtà più longeve e apprezzate di Pozzuoli. Fondato oltre 40 anni fa, l’associazione offre unsicuro e amorevole ai cani abbandonati. Oggi, ilospita circa 250 cani, accuditi e curati da un team di volontari con passione e impegno.