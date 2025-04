Il Vaticano spiega la sorpresa del Papa a San Pietro | Era a Santa Marta ha espresso un desiderio

Papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua. Leggi su Fanpage.it MiglioraFrancesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticanando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a"quando haildi andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua.

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro: “Era a Santa Marta, ha espresso un desiderio”. Papa Francesco, l’infezione c’è ancora: il Vaticano spiega il perché della sorpresa di domenica ai fedeli. Papa Francesco, niente foto da 21 giorni: il Vaticano spiega perché non si fa più vedere | .it. Folla di fedeli al Gemelli per vedere papa Francesco: “Ci ha fatto una sorpresa, felici stia meglio". Il Papa è andato a incontrare i giostrai di Ostia insieme a suor Geneviève. Papa Francesco potrebbe non partecipare alle celebrazioni di Pasqua, il Vaticano: “Valutiamo situazione”. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, l’infezione c’è ancora: il Vaticano spiega il perché della sorpresa di domenica ai fedeli - La Santa Sede ha fornito questa mattina un aggiornamento sulle condizioni di salute di papa Francesco, ancora in convalescenza a Casa Santa Marta dopo il lungo ricovero all’ospedale Gemelli. Il Papa ... (fanpage.it)

Il Papa a sorpresa a San Pietro con il poncho e i pantaloni - Visita lampo di Francesco senza abito bianco. Tra lo stupore generale, ha salutato i fedeli e i restauratori al lavoro nella basilica ... (repubblica.it)

Papa Francesco in San Pietro, nuova sorpresa in Vaticano/ “Preghiera da San Pio X”. Segnale verso la Pasqua? - Terza sorpresa Papa Francesco dopo dimissioni: appare in Basilica San Pietro durante convalescenza. Sale speranza verso Pasqua ... (ilsussidiario.net)