Ilgiorno.it - Quando si spengono i riscaldamenti a Milano e in Lombardia? Spegnimento caloriferi 2025: le date e le regole

Leggi su Ilgiorno.it

, 11 aprile– Tra pochi giorni inscatterà lodei, come previsto dal calendario che vede il territorio diviso in fasce “termiche” con diversedi accensione e anche di stop deisarà la data pere il resto delle province lombarde? Il meteo agevolerà questo passaggio? Ecco tutte le informazioni. Lepreviste Ma partiamo dall’inizio: leper le città della, compreso il capoluogo milanese. Il giorno dinon è uguale in tutta Italia. Un dato “inevitabile”, considerando che le temperature e clima variano molto tra Nord e Sud del Paese.si parla di accensione edei, bisogna considerare che il Paese è diviso in sei zone. Questa classificazione si basa sui gradi-giorno, ovvero della differenza tra temperatura dell’ambiente interno e temperatura media esterna sommata per tutti i giorni dell’anno.