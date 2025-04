Lapresse.it - Carceri, Nordio: “Mai dato colpe sovraffollamento a toghe, è malafede”

Il ministro della Giustizia, Carlo, si difende dopo la polemica suldelle. “Non ho detto che è colpa del magistrato come qualcuno sciaguratamente ha riportato. Se lesono sovraffollate è perché c’è chi commette reati e non perché i magistrati sono cattivi. I magistrati fanno il loro dovere”, ha detto a margine del convegno ‘La magistratura nel disegno costituzionale. I vari progetti di modifica’, promosso a Roma dall’Associazione nazionale magistrati – Sezione autonoma magistrati a riposo. “Se poi per qualcuno avrei detto che è colpa dei magistrati, come se mandassero in galera degli innocenti, questa è“, ha aggiunto il Guardasigilli, bollando come una “stupidagine” l’interpretazione diffusa ieri. “Si dice sempre che le parole vengono travisate, in questo caso sono state chiarissime – ha sottolineato -: in prigione si entra perché si commettono dei reati, ma non è il governo che decide chi mandare in prigione chi commette un reato ma il magistrato”.