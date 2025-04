Il padre di Ilaria Sula | Non perdono Samson le sue scuse non esistono

padre di Ilaria Sula alla recente lettera di scuse inviata da Mark Samson, il giovane ventitreenne accusato dell'omicidio della ragazza. In un incontro che si è tenuto nello studio dell'avvocato Giuseppe Sforza a Terni, Flamur ha espresso tutta la sua amarezza e il suo dolore nei confronti di questo gesto. "Le scuse non possono esistere. E ciò che ha scritto – dice Sula – non ha alcun valore per noi. Questa lettera arriva nel momento sbagliato, forse avrebbe avuto un senso tra trent'anni, ma non adesso". Il dolore del padre, Flamur Sula Flamur Sula ha voluto sottolineare come la sofferenza per la perdita della figlia sia una ferita ancora aperta: "Samson dice di piangere, ma noi piangiamo da venti giorni per nostra figlia, che era una persona straordinaria e meritava di meglio".

