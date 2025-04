Formiche.net - Roma diventa 5G. La prima tappa Smart city parte dalla metro

Connettività, servizi, gestione dell’energia. Nel quadro ampio di costruire sempre di più città intelligenti in Italia, in una capillarità mondiale, ecco che lerientrano nelle politiche urbane e ambientali delle amministrazioni pubbliche.Tecnologie digitali, soluzioni innovative che rendono la vita quotidiana dei cittadini più semplice e migliore, vengono introdotte più frequentemente nell’agenda delle città.Nell’ottica di ripensare lepoli, più inclusive e connesse, è stata inserita la copertura 5G delle 9 stazioni giubilari dellaA distazione Vittorio Emanuele a Cipro, 7 km di linea con connessioni mobili veloci di tutti gli operatori mobili, Fastweb-Vodafone, iliad, Tim e WindTre.LADEL PROGETTO5GUn progetto quello di5G che prevede di estendere la connessione veloce in tutti i punti nevralgici della capitale, allargando il Wifi anche a molte piazze capitoline, con l’installazione di small cells secondo le esigenze degli operatori.