Ladro non si accorge delle videocamere, dopo il furto trova la polizia alla porta: 31enne arrestato a Trento - Un georgiano di 31 anni è stato arrestato a Trento per furto in abitazione, colto in flagrante grazie alle telecamere di sorveglianza. (virgilio.it)

E’ al telefono, non si accorge dei ladri in casa - Era in casa la figlia dei proprietari mentre i ladri ripulivano l’appartamento. La ragazza, chiusa nella sua stanza a telefonare insieme al cane, non si è resa conto che in casa aveva due ... (ilrestodelcarlino.it)