Chi sono i fratelli Jey e Checco Lillo

È la coppia dei Magici formata dai: giovanissimi e molto determinati a portare avanti l’avventura di Pechino Express mostrando tutte le loro capacità, i due fratelli sisubito dimostrati dei validissimi e temibili avversari. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di loro.ChiJey eJey, pseudonimo di Gennaro, è nato a Napoli nel 1997 e si definisce un mago moderno. Inizia ad avvicinarsi al mondo della magia a soli 9 anni grazie all’ammirazione per lo stile innovativo dell’illusionista americano Criss Angel. La sua passione lo spinge a far vedere al mondo le sue capacità e, nel 2020, pubblica il suo primo video TikTok lanciando il format “Se ti stupisco mi fai un regalo”: in 24 ore, il suo contenuto viene visto da un milione di persone.