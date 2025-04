Europa slegata in movimento Presenza spagnola nell’Indo-Pacifico e rafforzamento della Marina

Leggi su Ildenaro.it

Aprile 2025Il tour lungo la costa cilena compiuto in questi giorni dalla giovane principessa Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz (n. 2005) erede al trono spagnolo, offre il pretesto per parlareposizione del suo Paese, una realtà geopolitica che Madrid stessa ha contribuito a stabilire, poiché l’inserimento di questi oceani nelle mappe del mondo conosciuto fu, in gran parte, operacorona di Spagna.L’avvistamento del Mare del Sud da parte di Vasco Núñez de Balboa (1475-1519) nel 1513; la scoperta del passaggio interoceanico da parte del portoghese Fernando Magellano (sec. XV-1521), al servizio nel 1520 dell’imperatore Carlo V (I di Spagna, 1500-16-56, †58); la circumnavigazione di Juan Sebastián Elcano (1486/7-1526) nel 1522; e la scopertarotta di ritorno dall’Asia all’America da parte di Andrés de Urdaneta (1498-1568) nel 1565, sono pietre miliari nella storianavigazione mondiale, che resero il “” un “lago spagnolo” tra il XVI e il XVII secolo e consentirono anche a Filippo II (1527-26-98) di affermare di governare “un impero dove il sole non tramonta mai”.