In ordine di sparizione | vendetta alla norvegese

ordine DI sparizione Cielo ore 21.20 Con Stellan Skarsgaard, Bruno Ganz e Brigitte Hjort Sorensen. Regia di Hans Petter Moland. Produzione Norvegia 2014. Durata: 2 ore LA TRAMA Un padre di famiglia cittadino benemerito in una cittadina norvegese (manovra lo spazzaneve in un posto dov'è inverno per otto mesi l'anno) vede il suo tran tran travolto dall'improvvisa morte del figlio. Il ragazzo aveva pestato i piedi al boss della droga locale che l'ha fatto fuori senza esitazioni. Il tranquillo paterfamilias parte per la vendetta. Che presto non riguarda solo il boss, ma tanta delinquenza locale (la cittadina era un covo di mafiosi norvegesi e serbi). Massacro totale. PERCHE' VEDERLO Perché anche se la storia è conosciuta (qualche anno dopo ci fu un remake americano con Liam Neeson) questa edizione scandinava è ricca di personaggi uno più truculento e pittoresco dell'altro (quando si fa il conto dei caduti ciascuno appartiene a un'etnia diversa). Liberoquotidiano.it - In ordine di sparizione: vendetta alla norvegese Leggi su Liberoquotidiano.it INDICielo ore 21.20 Con Stellan Skarsgaard, Bruno Ganz e Brigitte Hjort Sorensen. Regia di Hans Petter Moland. Produzione Norvegia 2014. Durata: 2 ore LA TRAMA Un padre di famiglia cittadino benemerito in una cittadina(manovra lo spazzaneve in un posto dov'è inverno per otto mesi l'anno) vede il suo tran tran travolto dall'improvvisa morte del figlio. Il ragazzo aveva pestato i piedi al boss della droga locale che l'ha fatto fuori senza esitazioni. Il tranquillo paterfamilias parte per la. Che presto non riguarda solo il boss, ma tanta delinquenza locale (la cittadina era un covo di mafiosi norvegesi e serbi). Massacro totale. PERCHE' VEDERLO Perché anche se la storia è conosciuta (qualche anno dopo ci fu un remake americano con Liam Neeson) questa edizione scandinava è ricca di personaggi uno più truculento e pittoresco dell'altro (quando si fa il conto dei caduti ciascuno appartiene a un'etnia diversa).

In ordine di sparizione. Un uomo tranquillo, una storia di vendetta con Liam Neeson. In ordine di sparizione (2014) di Hans Petter Moland - Recensione. Un uomo tranquillo | almeno fino ad un certo punto. In ordine di sparizione | Film | Recensione. In ordine di sparizione: trailer italiano e locandina della dark comedy con Stellan Skarsgard. Ne parlano su altre fonti

In ordine di sparizione: un thriller norvegese tra neve e vendetta, in onda su Cielo - Cielo propone il film dal titolo In ordine di sparizione. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere drammatiche. La produzione è tra Norvegia, Svezia e Danimarca. L’anno di ... (maridacaterini.it)

In ordine di sparizione, di Hans Petter Moland - L'uomo, infatti, oltre a una moglie che lo ama e un figlio che lo rispetta, ha anche la riconoscenza della popolazione della sua piccola città nella glaciale provincia norvegese ... in un rigoroso ... (sentieriselvaggi.it)