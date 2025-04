Ilfattoquotidiano.it - Respingimenti in mare, nei processi “servono regole probatorie più eque a tutela delle vittime”

L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Rimvydas Norkus, ha presentato la sua tanto attesa opinione nel caso del profugo siriano Alaa Hamoudi contro Frontex. È la prima opinione mai espressa dall’Avvocatura Generale in una altrettanto inedita azione legale contro l’agenzia europeafrontiere, che dispone di un vero e proprio esercito dotato di armi sofisticate, navi e velivoli per pattugliare i confini, terrestri, marittimi e aerei dell’Unione. Si tratta di un passo giuridico senza precedenti nell’ambito del contenzioso portato avanti da anni dalla società civile contro Frontex, con l’obiettivo di porre fine alla sua impunità legale de facto e di assicurarne la responsabilità per il suo coinvolgimento, ben documentato, in numerose violazioni dei diritti umani.