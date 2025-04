Ilfattoquotidiano.it - “Non ho molti soldi, per questo ho chiesto alla mia fidanzata di comprarsi l’anello di diamanti da sola”: il racconto di un futuro marito su Reddit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra gli argomenti più discussi suci sono sicuramente i matrimoni. Questa volta, a far parlare di sé, c’è una singolare contesa su “chi deve pagaredi fidanzamento”. Sembra paradossale, ma nel caso di un utente di 24 anni, disoccupato e con risorse economiche limitate, non lo è. L’uomo ha pensato che, per risolvere la situazione, e dato che convive con la futura sposa e hanno già parlato di matrimonio, non fosse un problema che fosse laa pagare. “Conviviamo e siamo molto innamorati”, ha scritto nel suo post su.“Abbiamo già parlato di matrimonio e siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Vorrei chiederle di sposarlo, ma il problema è che non ho”, ha ribadito lui. La risposta della ragazza è stata tutt’altro che entusiasta.Secondo quanto raccontato dall’uomo “la ragazza sembrava davvero offesa dae ha detto che non avrebbe compratoda”, ha spiegato.