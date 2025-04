Calciomercato.it - Caso scommesse, 12 calciatori indagati: “Ecco cosa rischiano” | ESCLUSIVO

È di pochissime ore fa la notizia del coinvolgimento di alcuni, all’epoca tutti militanti in Serie A e Serie B, nell’ambito di un giro diillegaliDopo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, dobbiamo tornare, nostro malgrado, a parlare di questioni che riguardano l’extra campo. E, in particolare, l’ambito delleillegali di un gruppo di.Gabriele Gravina (LaPresse) – Calciomercato.itI fatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, risalgono alle annate 2021, 2022 e 2023. Nell’articolo viene specificato come non si tratti di questioni di partite vendute, ma, visto il tanto tempo libero a disposizione, per riempiere queste ore vuote gli atleti in questione cercavano svago in questa attività. Si è arrivati a questi ulteriori nominativi di dodici, all’epoca tutti militanti nei campionati italiani, attraverso l’analisi della chat presenti nei telefoni del centrocampista del Newcastle e del calciatore passato nel gennaio scorso alla Fiorentina dalla Juventus, che già hanno pagato i conti con la giustizia sportiva per i reati a loro ascritti.