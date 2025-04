Terzo mandato la Corte Costituzionale | Il limite vale per tutte le regioni a statuto ordinario

Roma, 11 aprile 2025 – La recente sentenza della Corte Costituzionale sul limite dei mandati per i presidenti di Regione ha un valore che va ben oltre il singolo caso campano. A precisarlo è stato il presidente della Corte, Giovanni Amoroso, durante la conferenza stampa di presentazione della relazione sull'attività svolta nell'anno 2024.«La Corte si è preoccupata di affrontare il tema in termini generali – ha spiegato Amoroso – per ricostruire l'assetto di sistema, con riferimento anche ad altre regioni, in modo da affermare un principio che valga per tutti. E quindi questo vale per la Regione Campania e vale per tutte le regioni a statuto ordinario».

