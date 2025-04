Cinemaserietv.it - Eden, la recensione: lontani dal paradiso

Il film:, 2024. Diretto da: Ron Howard. Cast: Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas, Sydney Sweeney, Daniel Brühl, Toby Wallace, Felix Kammerer, Richard Roxburgh. Genere: Thriller di sopravvivenza, dramma storico. Durata: 129 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in lingua originale.Trama: Negli anni ’30, due filosofi tedeschi si stabiliscono sull’isola disabitata di Floreana, nelle Galápagos, alla ricerca di un’utopia lontana dalla civiltà. Ma l’arrivo di altri coloni europei — tra cui una baronessa ambiziosa e una giovane famiglia — fa rapidamente degenerare la convivenza. Tensioni, isolamento e ambizioni personali alimentano un’escalation che trasforma ilin un incubo.A chi è consigliato? Agli appassionati di storie di sopravvivenza, e di Jude Law.Fa un po’ sorridere che il nuovo lungometraggio di Ron Howard, una pellicola dalle ambizioni piuttosto serie in quanto adattamento di una curiosa storia vera, arrivi nelle sale europee (con diversi mesi di anticipo rispetto all’uscita americana, che avverrà quasi un anno dopo il debutto festivaliero a Toronto nel settembre del 2024) proprio nel periodo in cui lo stesso Howard, attore e regista che non si è mai tirato indietro dinanzi all’autoironia, è apparso nella serie The Studio interpretando un “sé stesso” dotato di grande vanità autoriale (quando nella realtà, e lui stesso lo ammetterebbe candidamente, è un bravo artigiano che ogni tanto si presta a progetti di un certo peso) e allergico ai commenti dei produttori su come eventualmente migliorare il film.