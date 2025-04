Frosinone schianto sulla A1 tra due camion e tre auto | diversi feriti Autostrada chiusa in direzione Roma oltre 6 chilometri di coda

Leggi su Open.online

Grave incidentestrada A1 Milano-Napoli, nella zona tra. Duee tremobili si sono scontrate: vetri rotti, carrozzerie sfasciate e fortunatamente – secondo quanto si apprende finora – nessun ferito grave. Immediato l’intervento dei soccorsi, anche con un elicottero, che hanno trasportato immediatamente tutte le persone coinvolte in ospedale. Il tratto tra i caselli di Ferentino e Colleferro è al momento chiuso alla circolazione per chi viaggia verso.L’stradae il traffico intenso:10diLa chiusura di un trattostradale ha causato intenso traffico lungo la A1 in entrambe le direzioni. Per chi si muove verso nord, dove la fila ha raggiunto i 4di lunghezza, è obbligatoria l’uscita a Ferentino. Verso sud, invece, si sono sviluppati 6diper curiosi.