Doctor Who | Futuro Incerto Dopo la Stagione 15? Ecco Cosa Sappiamo!

Sei fan diWho? Preparati, perché ildella serie potrebbe essere piùdi quanto pensi! Russell T. Davies, showrunner dello show, ha lasciato intendere che potremmo dover aspettare parecchio per vedere nuovi episodila15, in onda da questo fine settimana. Pausa In Vista: Quanto Dovremo Aspettare?Davies ha suggerito che ci potrebbe essere una "pausa" nella serie, tanto che, citando le sue parole, "gli spettatori di Newsround cresceranno di alcuni anni". Questo significa che l'attesa potrebbe essere più lunga del previsto.comporterà per i fan più accaniti di Ncuti Gatwa? Un Rischio Calcolato perWho?Prendersi una pausa così lunga è un rischio? Forse. La distanza tra la13 e la 14 ha dato a Davies la possibilità di rinfrescare la serie, ma la14 non ha convinto tutti.