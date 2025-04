Internews24.com - Marotta Paratici, rapporto ai minimi termini tra i due ex Juve: «Da anni è gelo tra i due, e la risposta di ieri nasce da…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneaitra i due ex: «Datra i due, e ladida.». Il punto di TuttosportTuttosport prova a entrare dentro i dettagli di unche daè aiquello tra Beppee Fabio. I due, insieme per un lungo periodo allantus, hanno preso strade opposte., in qualità di presidente dell’Inter, nel corso de Il Foglio a San Siro disi è difeso dalle accuse che imputavano a lui una certa responsabilità dello stop alla trattativa per il passaggio dicome nuovo direttore sportivo del Milan.– «Spazio anche alle voci, già smentite con una nota stampa dall’Adise di cuiè presidente, circa la presunta influenza sul dietrofront del Milan su Fabio: «Un’altra leggenda metropolitana.