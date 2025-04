Levi’s archivia il 2024 boom con Beyoncé e Dylan Ora i jeans finiscono al centro della guerra dazi fra Usa e Ue

Leggi su Open.online

Secondo una parte degli economisti, le guerre commerciali non hanno vincitori. Ma anche tra i “perdenti”, se così li si può chiamare, non tutti ne risentono allo stesso modo. Ci sono aziende, per esempio, che non solo si trovano a fare i conti con le tariffe universali imposte da Donald Trump (solo in parte sospese) ma sono finite anche nella lista dei contro-dell’Unione europea (anch’essi congelati, almeno per ora). È il caso di, la storica azienda americana conosciuta in tutto il mondo per i suoi. Durante una conference call sui risultati del primo trimestre del 2025, l’amministratrice delegata Michelle Gass ha provato a minimizzare l’impattocommerciale scatenata da Washington contro il resto del mondo (alleati inclusi) ma ha anche anticipato che ci potrebbero essere aumenti di prezzo «chirurgici» sui suoi prodotti.