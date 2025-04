Oasport.it - Puppo: “Musetti in versione ‘sinneriana’. Su Vasamì non vorrei esagerare, ma…”

Dariosi è soffermato sulla vittoria ottenuta da Lorenzocontro Matteo Berrettini agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Unun po’ diverso, nell’ultimo anno è successo solo tre volte che non offrisse palle break all’avversario: nel primo torneo su erba della scorsa stagione contro Mpetshi Perricard ed è andato in semifinale e poi a Vienna contro Sonego ed è andato semifinale. A Berrettini non capitava di non avere palle break sul rosso da Roma 2017 contro Fognini. Mi è sembrato un‘sinneriano’ “.Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito sull’incontro di ieri: “Non è stato un derby così scintillante, come capita di frequente. Berrettini è stato onesto e ha tenuto a precisare che è stato lui a non fare salire l’adrenalina, penso che tenesse tanto alla partita contro Zverev e ha consumato tante energie, anche se ha avuto un giorno di riposo in più rispetto a, al di là nel problema al piede che può dare fastidio.