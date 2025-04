A Scampia inaugurata la nuova chiesa di Maria Santissima del Buon Rimedio

inaugurata la nuova chiesa di Maria Santissima del Buon Rimedio a Scampia. Dopo quindici anni dall'inizio dei lavori gli abitanti del quartiere potranno finalmente vivere la loro parrocchia. Il rito della dedicazione è stato presieduto dal cardinale Mimmo Battaglia. Presente anche il cardinale emerito Crescenzio Sepe, che avviò il progetto nel 2006.

