Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: via alla FP1! Caldissimo a Sakhir e Beganovic sulla Ferrari di Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0013.32 Vedremo anche con una certa attenzione Kimi Antonelli che, dopo la bella gara in Giappone, ha aspettative in questo fine-settimana.13.31 Gomme medie e dure per i piloti in pista in questo momento. Hamilton sul tracciato con le hard.13.30 VIAFP1!!!13.29 1? all’inizio della FP1!13.27 Le squadre avranno i riferimenti dei test, ma da capire fino a che punto potranno essere indicativi per il differenziale termico esistente rispetto alle prove di febbraio.13.25 Per questo motivo, il nuovo fondo sarà solomacchina di Lewis Hamilton, visto chesarà nell’abitacolo di quella di.13.23 Saranno sei i rookie in questa sessione. Dinoal debutto con la