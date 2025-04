Gqitalia.it - Anche Bradley Cooper ha ceduto al fascino di una polo da rugby

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.gli atleti crescono, e così i loro guardaroba. A New York,, appassionato di sport (frequentatore abituale dei campi da gioco dell'NBA e irriducibile della NFL), ha aiutato un classico dela passare dai campionati giovanili ai professionisti.Sul set del suo ultimo lavoro da regista, Is This Thing On?, l'attore ha indossato unadaverde e bianca della collezione Primavera/Estate 2024 di About Blank. È realizzata in cotone pesante, con una colorazione old school, un'apertura con bottoni e un colletto retrò a contrasto. Il modello diera leggermente oversize e presentava il marchio sul pannello centrale.