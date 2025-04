Lettera43.it - Eurovision, arriva l’episodio di Doctor Who dedicato al Contest: trama e cast

L’Songsbarca anche inWho. La celebre serie televisiva della Bbc infatti sta per rilasciare una puntata interamente ispirata alla gara canora europea in programma, per la sua 68esima edizione, in Svizzera dal 13 al 17 maggio., intitolato The Interstellar Song, sarà il sesto della seconda stagione con protagonista Ncuti Gatwa e debutterà in tutto il mondo su Disney+ proprio in occasione della finale della kermesse a Basilea, sabato 17 maggio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daWho (@bbcwho)Cosa sappiamo suldiWhoall’SongGuest star principale della puntata sarà Graham Norton, celebre presentatore televisivo e comico di Dublino che su Bbc One conduce un omonimo show vincitore di numerosi Bafta Awards.