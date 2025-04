Sporco unto e un topo morto | cucina da incubo ristorante chiuso

Sporco pregresso, residui di alimenti sui pavimenti, incrostazioni diffuse e per finire, un topo morto. È quello che hanno trovato i carabinieri del Nas in un ristorante del Comune di Vecchiano. In seguito alla preoccupante ispezione igienico-sanitaria è stata disposta la sospensione immediata del locale. Il controllo, effettuato nel pomeriggio di giovedì 10 aprile, ha rivelato condizioni critiche all'interno dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di cibo. Le autorità sanitarie e amministrative sono state immediatamente allertate in merito alle grave carenze riscontrate. Durante l'ispezione, i militari del NAS hanno accertato la presenza di Sporco pregresso non rimosso da tempo, residui di lavorazioni alimentari vetuste sui pavimenti, incrostazioni diffuse, uno strato di unto persistente sia sopra che sotto le attrezzature della cucina ed infine è stato rinvenuto un roditore morto all'interno di un'esca di cattura.

