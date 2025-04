Gwyneth Paltrow potrebbe essere in trattative per ritornare nel MCU

Gwyneth Paltrow potrebbe essere in trattative per ritornare nel MCU

Non vediamo Gwyneth Paltrow nei panni di Pepper Potts dalle sue emozionanti scene finali in Avengers: Endgame, ma sembra che i Marvel Studios stiano pianificando di riportare la vedova di Tony Stark nell'MCU.

Secondo il sito di informazione MTTSH, Gwyneth Paltrow è ora in trattative per riprendere il suo ruolo in un prossimo progetto del Marvel Cinematic Universe. Avengers: Doomsday o Secret Wars (o entrambi) sono le possibilità più probabili, ma c'è la possibilità che Pepper possa apparire in una prossima serie Disney+.

Paltrow ha debuttato nei panni di Pepper Potts, la ragazza di cui Tony Stark (Robert Downey Jr.) è innamorato nel primo film di Iron Man, e da allora ha fatto diverse apparizioni degne di nota nel Marvel Cinematic Universe, ottenendo infine l'opportunità di vestire i panni di Rescue in Endgame.

