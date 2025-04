Scuola precaria | per la FLC CGIL 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024 25 e chiede nuovamente i numeri ufficiali al Ministro

numeri, Scuola sempre più precaria" questo il comunicato con il quale il sindacato FLCGIL torna a chiedere al Ministro i dettagli sulle operazioni di avvio dell’anno scolastico 20924/25, con particolare riferimento a immissioni in ruolo e nomine a tempo determinato su posti comuni e sostegno”L'articolo Scuola precaria: per la FLC CGIL 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024/25 e chiede nuovamente i numeri ufficiali al Ministro . Leggi su Orizzontescuola.it Valditara si confronti suisempre più" questo il comunicato con il quale il sindacato FLtorna are ali dettagli sulle operazioni di avvio dell’anno scolastico 20924/25, con particolare riferimento a immissioni in ruolo e nomine a tempo determinato su posti comuni e sostegno”L'articolo: per la FLCAta nel/25 eal

Valditara si confronti sui numeri, scuola sempre più precaria. Scuola precaria: per la FLC CGIL 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024/25 e chiede nuovamente i numeri ufficiali al Ministro. ASSEMBLEA REGIONALE ONLINE DOCENTI SCUOLA PRECARI - mercoledì 9 aprile 2025. Docente precaria neo-mamma non ottiene l’allattamento, la preside la sanziona: ha continuato a fare il tempo pieno! Flc-Cgil: situazione incresciosa. Coordinamento precari Piemonte: #zeroprecarietà. La presente al presidio del 3 gennaio 2025 a fianco dei docenti precari specializzati sul sostegno. Ne parlano su altre fonti

Scuola precaria: per la FLC CGIL 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024/25 e chiede nuovamente i numeri ufficiali al Ministro - Valditara si confronti sui numeri, scuola sempre più precaria" questo il comunicato con il quale il sindacato FLCGIL torna a chiedere al Ministro i dettagli sulle operazioni di avvio dell’anno scolast ... (orizzontescuola.it)

FLC CGIL: Valditara si confronti sui numeri, scuola sempre più precaria - 12 APRILE | Tagliare la Ricerca è un danno al futuro dell'Italia. Dibattito pubblico promosso da AVS, partecipa Gianna Fracassi. Formaspazi, via Cavour 181, Roma, ore 09:30. (flcgil.it)

Organici scuola 2025/2026: docenti, confermato il taglio di 5.660 posti - Le tabelle di attribuzione dei posti sono allegate al Decreto Interministeriale ancora in via di definizione; rimane confermato per l’a.s.2025/26 il taglio di 5.660 posti comuni ed un contestuale ... (flcgil.it)