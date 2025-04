Metropolitanmagazine.it - Elena Sophia Senise, chi sono i genitori della giovane di “Costanza”

Nata nel 2016 a Castrovillari,ha origini calabresi: i suoiprovengono da Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo, entrambi in provincia di Cosenza. Poco dopo la sua nascita, la famiglia si è trasferita a Roma, doveha iniziato a mostrare precocemente un talento naturale per la recitazione. Già all’età di tre anni, si divertiva a interpretare i classici di Dante e Saffo, attirando l’attenzionesua maestra d’asilo, che consigliò aidi iscriverla a corsi di recitazione.Il debutto davanti alle telecamere è arrivato nel 2022, con lo spot per un famoso elettrodomestico. Nel 2023ottiene un ruolo come attrice protagonista nella serie televisiva “Lea – I Nostri Figli”, interpretando il ruolo di Camilla, bambina ricoverata presso l’Ospedale Pediatrico di Ferrara.