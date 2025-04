Sciopero globale per il clima | a Milano flash mob davanti allo showroom di Tesla

Milano flash mob degli studenti davanti allo showroom di Tesla in Piazza Gae Aulenti.Il flash mob per il climaUna protesta per la giustizia climatica e sociale “in solidarietà con la resistenza palestinese, contro il riarmo, la guerra, la repressione e lo sfruttamento di corpi e territori”, fanno sapere i manifestanti. Lapresse.it - Sciopero globale per il clima: a Milano flash mob davanti allo showroom di Tesla Leggi su Lapresse.it Torna in piazza il popolo del Friday for future con diversi cortei che si sono sviluppati in tutta Italia. Amob degli studentidiin Piazza Gae Aulenti.Ilmob per ilUna protesta per la giustiziatica e sociale “in solidarietà con la resistenza palestinese, contro il riarmo, la guerra, la repressione e lo sfruttamento di corpi e territori”, fanno sapere i manifestanti.

