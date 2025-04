Truppe britanniche in Ucraina per 5 anni | il piano di Londra per permettere a Kiev di rimitalizzarsi

piano nella testa di Francia e Gran Bretagna per dare sostegno militare all’Ucraina con una presenza di soldati nel Paese come deterrente per una nuova invasione russa assume sempre più le sembianze di una presenza fissa al fianco dell’esercito di Volodymyr Zelensky. In qualche modo, lo aveva lasciato intendere a inizio aprile il generale britannico Thierry Burckhardt che aveva espresso la volontà del suo Paese di “mantenere un risoluto sostegno all’Ucraina che le consenta di continuare a combattere e definire una strategia a lungo termine per trasformare il modello di esercito”. Le ultime rivelazioni del Daily Telegraph sembrano confermarlo: il Regno Unito sta valutando una permanenza di proprie Truppe in Ucraina che può arrivare fino a cinque anni, in attesa della completa rimilitarizzazione del Paese. Ilfattoquotidiano.it - “Truppe britanniche in Ucraina per 5 anni”: il piano di Londra per permettere a Kiev di rimitalizzarsi Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Volenterosi” a lungo termine. Ilnella testa di Francia e Gran Bretagna per dare sostegno militare all’con una presenza di soldati nel Paese come deterrente per una nuova invasione russa assume sempre più le sembianze di una presenza fissa al fianco dell’esercito di Volodymyr Zelensky. In qualche modo, lo aveva lasciato intendere a inizio aprile il generale britco Thierry Burckhardt che aveva espresso la volontà del suo Paese di “mantenere un risoluto sostegno all’che le consenta di continuare a combattere e definire una strategia a lungo termine per trasformare il modello di esercito”. Le ultime rivelazioni del Daily Telegraph sembrano confermarlo: il Regno Unito sta valutando una permanenza di proprieinche può arrivare fino a cinque, in attesa della completa rimilitarizzazione del Paese.

