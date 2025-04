Ilfattoquotidiano.it - “Gli urlavano di sedersi e gli hanno sottratto due bottiglie di alcolici”: un passeggero “su di giri” viene immobilizzato dagli assistenti di volo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

UnRyanair da Manchester a Rhodes è stato interrotto a causa di unche ha messo in pericolo l’atterraggio. La vicenda ha avuto luogo il 3 aprile e ha coinvolto un uomo che, durante la discesa dell’aereo, si è rifiutato di tornare al suo posto.Non solo ha slacciato le cinture di sicurezza, ma ha anche ignorato gli ordini dell’equipaggio. Come riportato da alcuni passeggeri, il personale di bordo ha dovuto ricorrere a misure straordinarie per garantire la sicurezza:legato l’uomo al suo sedile con delle cinture di sicurezza di riserva, mentre ilè stato costretto a interrompere l’atterraggio.Secondo la testimonianza di Emily, una passeggera che ha assistito alla scena, tutto sembrava procedere normalmente fino a quando l’equipaggio non ha iniziato a chiedere ai passeggeri di separarsi per fare spazio a una bambina.