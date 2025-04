Sololaroma.it - Lazio-Roma, la conferenza di Ranieri: “Faremo il massimo, non vi dico se gioca Pellegrini”

Il weekend che si sta per avvicinare sarà cruciale per la, che affronterà domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico la. Un derby estremamente delicato, con in palio sia il dominio cittadino che 3 punti cruciali per la qualificazione alla prossima Champions League. A due giorni dal fischio d’inizio, Claudioha presentato il match instampa: “Sono tutti disponibili, mi aspetto i biancocelesti forti e vivi come li conosciamo, credo che al ritorno con il Bodo Glimt la ribaltino.no in modo corale, non cambia nulla se hanno recuperato Castellanos”.Il coach di Testaccio ha proseguito: “Metto sempre la squadra in campo per vincere, siamo compatti e crediamo nelle nostre ambizioni. Non prometto ma sapete che mi piace fare le cose sotto voce e lavorando.