Muore per intossicazione da listeria si indaga sulle olive in salamoia

(Adnkronos) – Un 70enne residente in provincia di Trani è morto all'ospedale di Bisceglie a causa di complicazioni derivanti da infezione da listeria, probabilmente dopo aver mangiato olive in salamoia. L'Asl Bt (Barletta-Andria-Trani) precisa in una nota che "sono state avviate da parte dei tecnici dei servizi Sian (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione)

