Ilrestodelcarlino.it - Fano celebra Annita Tinti: 104 anni di vita, amore e positività

(Pesaro e Urbino) venerdì 11 aprile 2025 - Oggi, la città diha reso omaggio alla sua donna più anziana,, che ha festeggiato il suo straordinario traguardo dei 104presso la Casa Albergo per Anziani Familia Nova, dove risiede da 10. Circondata dall’affetto dei suoi cari e da numerosi ospiti, tra i quali i bimbi della scuola dell’infanzia Gallizzi,ha ricevuto il caloroso tributo dei suoi figli, nipoti, pronipoti e della cognata Maria Montanari, che ha 99e le è sempre stata accanto. A festeggiare con lei anche il sindaco di, Luca Serfilippi, che le ha consegnato una pergamena di riconoscimento per l’esempio diche offre a tutti noi, caratterizzato da una straordinaria. La pergamena rappresenta un simbolo di gratitudine per, la cui esistenza è stata un cammino costellato di dedizione, lavoro e tantoper la famiglia.