Terribile schianto in A14 camion si ribalta e occupa la carreggiata Lunghe code in direzione sud

direzione Ancona, per un gravissimo incidente stradale verificatosi nel tratto compreso tra Cesena e nord e Cesena lungo l'A14 Bologna-Taranto. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, un camion si è. Forlitoday.it - Terribile schianto in A14, camion si ribalta e occupa la carreggiata. Lunghe code in direzione sud Leggi su Forlitoday.it Incolonnamenti venerdì mattina lungo l'A14 Bologna-Taranto,Ancona, per un gravissimo incidente stradale verificatosi nel tratto compreso tra Cesena e nord e Cesena lungo l'A14 Bologna-Taranto. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, unsi è.

Terribile schianto in A14, camion si ribalta e occupa la carreggiata. Lunghe code in direzione sud. Terribile incidente in autostrada, furgone distrutto e traffico bloccato: c'è una vittima - IL VIDEO. Terribile incidente oggi in A14, auto esce fuori strada e si ribalta: due morti. Incidente in A4, camion sfonda il new jersey e si ribalta tra le carreggiate: 8 chilometri di coda. Tragedia in autostrada, tremendo scontro tra i camion: muore un operaio al lavoro in un cantiere. Tragedia in A14: muore investito da un camion. Ne parlano su altre fonti

Incidente in A14, morto l'autista di un mezzo pesante - L'uomo ha perso il controllo del camion, per cause ancora da chiarire, finendo in un cantiere sul tratto autostradale ... (rainews.it)

Furgone contro tir, terribile schianto in A14 a Montemarciano: un morto e un ferito gravissimo VIDEO - MONTEMARCIANO – Un morto e un ferito gravissimo è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina in A14. Un furgone si è schiantato contro un tir. Sono in corso le operazioni di soccorso ... (corriereadriatico.it)

Camion in fiamme sull'A14, riaperto il tratto di autostrada tra Grottammare e Pedaso. Traffico in delirio: ore 19, per Ancona coda di 13 km - GROTTAMMARE - Alle 11.30 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante ... (msn.com)