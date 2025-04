Ilfattoquotidiano.it - Le frasi storiche, i successi, le imprese caraibiche, le maledizioni Sacchi e Cruijff: addio Don Leo Beenhakker, olandese concreto (e non è un ossimoro)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Don Leo è stato un eccellente conversatore e ha i diritti d’autore di un paio di definizioni entrate nella storia del calcio. È stato infatti l’allenatoreLeo, morto il 10 aprile 2025 all’età di 82 anni, a ribattezzare la Coppa dei Campioni “il trofeo dalle grandi orecchie” ed è stato ancora lui a parlare di “generazione chip e fast food” per definire i giocatori degli anni Ottanta, lanciati verso lo status di star. Don Leo, come fu ribattezzato in Spagna ai tempi del Real Madrid, con il quale vinse tre campionati di fila, cominciò la carriera in età precoce, risarcimento morale di quello che gli era stato negato da giocatore per un grave infortunio, neppure ventenne: aveva appena 25 anni e si ritrovò a ricoprire il ruolo di assistente nel Go Ahead Eagles.In quasi mezzo secolo, capolinea l’esonero del 2009 dopo il biennio con la nazionale polacca, ha attraversato il calcio interpretando alla lettera la scuola, ma inseguendo una maggior concretezza rispetto ai suoi illustri colleghi.