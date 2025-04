Quando la F1 domani in tv GP Bahrain 2025 | orari FP3 e qualifiche

domani, sabato 12 aprile, la pista di Sakhir sarà teatro della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio del Bahrain 2025, valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una lotta infuocata per la pole position, con i piloti McLaren favoriti ma con almeno quattro outsider di lusso pronti a fare il colpaccio.Sul giro secco Lando Norris e Oscar Piastri dovrebbero avere infatti meno margine rispetto alla gara (in cui il passo e la gestione gomma della MCL39 fanno paura), quindi attenzione al possibile inserimento in prima fila di Max Verstappen con la Red Bull oltre a George Russell con la Mercedes e alla coppia Ferrari composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Obiettivo terza fila per il debuttante italiano Kimi Antonelli. Oasport.it - Quando la F1 domani in tv, GP Bahrain 2025: orari FP3 e qualifiche Leggi su Oasport.it , sabato 12 aprile, la pista di Sakhir sarà teatro della terza sessione di prove libere e delleper il Gran Premio del, valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una lotta infuocata per la pole position, con i piloti McLaren favoriti ma con almeno quattro outsider di lusso pronti a fare il colpaccio.Sul giro secco Lando Norris e Oscar Piastri dovrebbero avere infatti meno margine rispetto alla gara (in cui il passo e la gestione gomma della MCL39 fanno paura), quindi attenzione al possibile inserimento in prima fila di Max Verstappen con la Red Bull oltre a George Russell con la Mercedes e alla coppia Ferrari composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Obiettivo terza fila per il debuttante italiano Kimi Antonelli.

