Cina: ministero Esteri, se USA vogliono dialogo, devono cessare azioni sconsiderate

Se gli Stati Unitiveramente risolvere le questioni attraverso ile i negoziati,le loro tattiche di massima pressione e le loro, ha dichiarato oggi il portavoce delcinese degliLin Jian. Le osservdi Lin sono giunte in risposta a una domanda dei media durante un regolare briefing con la stampa. Lin ha dichiarato che laha chiarito piu’ volte la sua posizione solenne sulla questione dei dazi. “Non ci sono vincitori nelle guerre tariffarie o commerciali. Lanon vuole impegnarsi in simili guerre, ma non abbiamo paura di farlo”. Qualsiasideve avvenire sulla base dell’uguaglianza, del rispetto reciproco e del mutuo vantaggio, ha affermato Lin, aggiungendo che se gli Stati Uniti insisteranno nell’inasprire le guerre tariffarie e commerciali, il Paese rispondera’ risolutamente alla sfida fino in fondo.