Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Ferrari testa gli aggiornamenti, dalle 13.30 la FP1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0013.15 15? al via della FP1.13.13 Questo tracciato da sempre è famoso per essere severo per le gomme, soprattutto sull’asse posteriore, e il motivo è nella granulosità dell’asfalto. Questo causa overheating, che i piloti dovranno gestire con la guida e il set-up13.11 L’obiettivo dellaè quello di aumentare il carico aerodinamico di cui dispone attualmente la vettura, come confermato da Hamilton che lo testerà nella prima sessione di prove libere a Sakhir. Le novità riguardano dunque il fondo nel suo complesso, con modifiche dai Canali Venturi fino al diffusore posteriore.13.09 “Credo molto in me stesso e non credo a tutte le cose che circolano sui social media, non leggo tutte le cose positive o negative che vengono dette.