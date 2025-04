Ilgiorno.it - Banca Intesa chiude anche in centro: Nerviano resta senza sportelli di istituti di credito

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 11 aprile 2025 –in: dopo Sant’Ilario, addio alla filiale di piazza della Vittoria. Prosegue, inesorabile, l’emorragia diri nei comuni di piccole e medie dimensioni. Questa volta tocca a, doveha annunciato la chiusura dell’ultima filiale rimasta sul territorio comunale, situata nella centralissima piazza della Vittoria. Un colpo durissimo per il capoluogo, che segue di pochi anni la precedente chiusura dello sportello nella frazione di Sant’Ilario, avvenuta nel 2021. Al posto della filiale resterà soltanto un bancomat: uno scenario ormai tristemente noto, già verificatosi in diversi centri vicini. La decisione ha subito sollevato un’ondata di critiche, in particolare da parte dell’amministrazione locale e dei rappresentanti politici del territorio.