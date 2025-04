It.insideover.com - Trump dà una scadenza a Netanyahu su Gaza. E Witkoff vola a Mosca

starebbe “perdendo la pazienza” cone gli avrebbe dato due o tre settimane di tempo per porre fine alla guerra di. Lo riferisce Yedioth Ahronoth, riportando confidenze ricevute da alcuni funzionari israeliani.Così Ynet: “Alcuni funzionari israeliani che hanno parlato con le loro controparti americane hanno appreso cheha concesso aaltro tempo per continuare le operazioni militari, ma non più di due o tre settimane”.“Fonti americane hanno detto ieri sera (mercoledì) alle famiglie degli ostaggi che la questione era in cima alla lista delle priorità nel corso dell’incontro tra i due leaderalla Casa Bianca di lunedì scorso. Le fonti hanno sottolineato che gli americani stanno facendo pressioni per un accordo sugli ostaggi come parte di un’iniziativa più ampia in Medio Oriente che ha come obiettivo porre fine alla guerra ae, di conseguenza, la normalizzazione dei rapporti di Israele con l’Arabia Saudita“.