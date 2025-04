Mercati di Aboca con Re Carlo a Roma | Lavoriamo a progetti di bioeconomia circolare in Valtiberina

Carlo III d'Inghilterra nella sua visita di Stato a Roma. Giovedì 10 aprile, nei giardini della residenza dell’ambasciatore di Gran Bretagna a Roma, il Ceo di Aboca Massimo Mercati ha fatto parte del gruppo di dirigenti aziendali, scienziati e. Arezzonotizie.it - Mercati di Aboca con Re Carlo a Roma: “Lavoriamo a progetti di bioeconomia circolare in Valtiberina” Leggi su Arezzonotizie.it Anche un'azienda aretina ha potuto incontrare reIII d'Inghilterra nella sua visita di Stato a. Giovedì 10 aprile, nei giardini della residenza dell’ambasciatore di Gran Bretagna a, il Ceo diMassimoha fatto parte del gruppo di dirigenti aziendali, scienziati e.

L'AD di Aboca spa Massimo Mercati incontra Re Carlo a St James Palace - Aboca è lieta di annunciare di essere diventata membro affiliato della Circular Bioeconomy Alliance, organizzazione istituita da Re Carlo III d’Inghilterra ... of concept" (chiamati Living Labs). (www3.saturnonotizie.it)

