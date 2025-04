Bottiglie di plastica negli ecocompattatori superata quota 2 milioni | La differenziata sale al 25%

ecocompattatori Recopet sparsi per la città sono state conferite oltre due milioni di Bottiglie di plastica. Un risultato che è stato celebrato stamattina al dipartimento di Ingegneria dell'Università dai rappresentanti di Corepla, consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo. Palermotoday.it - Bottiglie di plastica negli ecocompattatori, superata quota 2 milioni: "La differenziata sale al 25%" Leggi su Palermotoday.it In 10 mesi nei 41Recopet sparsi per la città sono state conferite oltre duedidi. Un risultato che è stato celebrato stamattina al dipartimento di Ingegneria dell'Università dai rappresentanti di Corepla, consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo.

