Ubriaco rovescia cestini dei rifiuti a terra e getta bottiglie | 36enne denunciato

36enne senza fissa dimora è stato denunciato per danneggiamento e getto pericoloso di cose: Ubriaco e violento, ha dato in escandescenza per strada, sradicando un cassonetto per i rifiuti, rompendo sull'asfalto bottiglie di vetro e lanciando oggetti pericolosi. L'uomo è stato raggiunto dai.

