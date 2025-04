Lapresse.it - Tv: ‘Gialappashow’, Francesca Fialdini affianca il Mago Forest

Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su Tv8, anche in simulcast su Sky e in streaming su Now, lunedì 14 aprile, alle ore 21.30. In questa terza puntata c’èalla co-conduzione del programma al fianco del. Partenza lanciata con Miriam, alias Brenda Lodigiani, che suona il citofono in compagnia di Giorgio Panariello. I due cedono poi il passo alla sigla ispirata alla serie ‘Stranger Things’ cui partecipa tutto il cast. I Neri per Caso si esibiscono prima sulle note di ‘Cuoricini’, il successo sanremese dei ‘ComaCose‘, poi, in un crescendo di emozioni, con Shablo, Joshua e Tormento, la Gibier Fest Band e Alphorn (Fiati) interpretano ‘Ain’t No Sunshine’, evergreen di Bill Withers.