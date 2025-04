Iodonna.it - L'influencer e chef ha preparato piatto davvero semplice che ha messo in risalto i prodotti locali.

Leggi su Iodonna.it

Quale migliore occasione per celebrare la cucina italiana se non la visita di Re Carlo III e della regina Camilla? In Piazza del Popolo, a Ravenna, gremita di cittadini e animata dalle note di Romagna mia, la coppia reale ha chiuso il proprio viaggio italiano partecipando attivamente alle tradizioni. Momento clou dell’evento è stato quello che ha visto la regina cimentarsi con la pasta fatta in casa, mentre il re si è intrattenuto tra stand gastronomici,tipici e balli folk. A fare gli onori di casa, insieme al presidente Sergio Mattarella e alle autorità, anche alcuni dei volti più noti della gastronomia italiana, tra cui Max Mariola. L'incoronazione di Carlo III: tutte le immagini guarda le foto Max Mariola e ilche conquistaIl celebreromano, diventato una vera star dei social, ha accolto i reali nel proprio stand proponendo una degustazione che univa sapori autentici e creatività: fichi caramellati, squacquerone e prosciutto di mora romagnola.